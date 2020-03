«In questo momento difficile per tutti noi, ma soprattutto per voi, ci teniamo a farvi sapere che vi siamo molto vicini». Inizia così il messaggio letto sa uno dei cittadini di Bamberg, in Baviera, che hanno partecipato al gesto di affetto nei confronti dell’Italia, Paese particolarmente colpito e ferito dalla pandemia di coronavirus. «Siamo stati molto colpiti e ci siamo particolarmente emozionati nel vedere le vostre reazioni all’isolamento mentre cantate dai balconi di casa. Abbiamo quindi deciso qui a Bamberg, di unirci al vostro coro e di cantare per voi la canzone di libertà per eccellenza Bella Ciao», ha continuato uno dei partecipanti scusandosi per la pronuncia in un italiano tutto sommato molto buono. «Ci auguriamo tutti che questa canzone possa costituire l’inno di liberazione del virus. Un abbraccio, i vostri amici tedeschi».