Teheran alle prese con la COVID-19

Con i suoi 542 morti nelle ultime 24 ore l’Iran conquista il triste primato di decessi legati alla COVID-19 tra i paesi del Medio Oriente. Ma per Teheran non è il solo record, c’è anche quello dei nuovi contagi giornalieri che sfiorano la soglia dei 40 mila.

Sta correndo veloce il virus in Iran sospinto dalla contagiosa variante Delta che - da quando si è imposta con prepotenza, alla fine di giugno, scatenando la quinta ondata pandemica nella Repubblica islamica - ha messo in seria difficoltà Teheran che non riesce a contenere la situazione.

Sono in totale 94.015 le vittime e 4.158.729 i casi di contagio riferiti dalle autorità sanitarie nazionali. Cifre però, che per stessa ammissione di chi le ha diffuse, sono ampiamente sottostimate.

Come la maggior parte dei Paesi, l’Iran conta sui vaccini per uscire dalla crisi, ma la campagna di vaccinazione lanciata all’inizio di febbraio non sta procedendo così rapidamente come vorrebbero le autorità perché soffocata dalle sanzioni statunitensi. La Repubblica islamica sta infatti faticando a trasferire i fondi all’estero per ottenere i vaccini. Più di 12,5 milioni di persone, su 83 milioni di abitanti, hanno ricevuto una prima dose, mentre solo 3,7 milioni hanno ricevuto le due iniezioni necessarie a raggiungere l’immunizzazione nazionale. «Anche se il ritmo delle vaccinazioni sta accelerando, il rispetto dei protocolli sanitari è diminuito in modo significativo», ha riferito la televisione di stato, definendo la situazione «nera» e ammettendo che gli ospedali sono «in crisi».

Sembra essere caduto nel vuoto, fino ad ora, l’accorato monito lanciato nei giorni scorsi dall’OMS ai Paesi del primo mondo a evitare di essere egoisti sui vaccini e a posticipare la terza dose «almeno fino alla fine di settembre» così da permettere l’immunizzazione «di almeno il 10% della popolazione» di ogni nazione. Una richiesta che punta a non creare Paesi di serie A e di serie B in un mondo che ha superato i 200 milioni di casi con oltre 4,25 milioni di morti.

L’Iran finora non ha mai imposto misure decise per un forte contenimento del virus, preferendo piuttosto ricorrere a misure come il divieto di viaggio o la chiusura delle attività commerciali. Il nuovo presidente , l’ultraconservatore Ebrahim Raisi, ha appena annunciato che un piano «per trasformare il modo in cui combattiamo il coronavirus» sarà studiato la prossima settimana, senza fornire ulteriori dettagli. Ha anche promesso di sostenere «la produzione di vaccini iraniani» senza escludere la loro importazione dall’estero.

