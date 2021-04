«Giudichiamo questa posizione realista e promettente. E questa posizione potrebbe essere il punto di partenza per la correzione del processo sbagliato che aveva messo la diplomazia in uno stallo», ha dichiarato Rabiei.

Il portavoce dell’esecutivo di Teheran ha definito gli incontri odierni come «un’opportunità per tutte le parti di scambiare idee su come e quando ritornare agli impegni» dell’intesa nucleare, ribadendo comunque che non ci saranno almeno in questa tornata colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti.