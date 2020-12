«Le parti europee dell’accordo sul nucleare dovrebbero tenere conto della realtà e riconoscere la propria posizione. La Germania e gli altri dovrebbero sapere che non potranno ottenere con altri mezzi quello che gli Stati Uniti non sono riusciti a ottenere attraverso la massima pressione».

Il portavoce ha inoltre commentato gli appelli di Arabia Saudita e Bahrein a essere inclusi in una futura intesa. «L’Iran, come grande e storico Paese nella regione, è il porto della stabilità regionale, e come un fratello maggiore ha chiuso gli occhi sugli sbagli di quei Paesi, ma dovrebbero rendersi conto della propria posizione e parlare in linea con le proprie possibilità», ha aggiunto Khatibzadeh.