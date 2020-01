Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Teheran in una manifestazione di protesta contro i «crimini» degli Usa.

Emergono intanto nuovi dettagli sull’uccisione di Qassem Soleimani: il corpo del generale iraniano è stato ridotto in pezzi nel bombardamento americano della notte scorsa all’aeroporto di Baghdad ed è stato possibile riconoscerlo solo dall’anello che portava a un dito della mano sinistra. Lo riferiscono fonti irachene citate da media regionali. In rete circolano anche fotografie - di cui non è possibile verificare l’autenticità - che mostrano una mano mozzata con al dito l’anello, con una grande pietra dura di colore rosso.

La Nato resta vigile

La Nato «monitora la situazione in Iraq» dopo l’uccisione del generale Qassem Soleimani in un attacco condotto dalle forze Usa.

Lo ha detto un portavoce dell’Alleanza atlantica, precisando che la Nato mantiene una presenza limitata in Iraq per addestrare le forze di sicurezza del governo e l’alleanza e non è stata coinvolta nell’attacco a Soleimani.

«Seguiamo da vicino la situazione nella regione e restiamo in stretto e regolare contatto con le autorità Usa», ha precisato Dylan White.

Intanto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in una nota diffusa in giornata, afferma che «il ciclo di violenza, provocazioni e ritorsioni a cui abbiamo assistito in Iraq nelle ultime settimane deve finire. Un’ulteriore escalation deve essere evitata a tutti i costi». Michel mette in guardia dal «rischio di un riacutizzarsi generalizzato della violenza in tutta la regione e dell’ascesa di forze oscure del terrorismo che prosperano a volte di tensioni religiose e nazionaliste», in quanto l’Iraq rimane un paese molto fragile».

Michel sottolinea inoltre che «troppe armi e troppe milizie stanno rallentando il processo verso un ritorno alla normale vita quotidiana dei cittadini iracheni».

©CdT.ch - Riproduzione riservata