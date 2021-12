È caccia allo «scatto perfetto» di Leonard, la cometa di Natale. Dopo un imprevisto aumento di luminosità avvenuto lo scorso 20 dicembre, telescopi spaziali e terrestri stanno facendo a gara per riprendere il corpo celeste nella sua corsa verso il Sole, che «sfiorerà» il prossimo 3 gennaio da una distanza di circa 90 milioni di chilometri. Le immagini più affascinanti sono quelle riprese dalla sonda Solar Orbiter di Nasa e Agenzia spaziale europea (Esa): la sequenza animata mostra la cometa Leonard (con le sue due code di gas e polveri) che attraversa il campo visivo in diagonale, con la Via Lattea sullo sfondo e i pianeti Venere e Mercurio visibili come punti luminosi in movimento nell’angolo in alto a destra.