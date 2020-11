Che succede? Semplicemente la più straordinaria corsa alla Casa Bianca degli ultimi anni si sta concludendo in condizioni incredibili, cioè nel bel mezzo di una pandemia e con tensioni sociali davvero profonde fra le basi dei due schieramenti. E adesso, proprio questa notte, non ci resta che sgranare gli occhi, aprire le orecchie, versare ampie dosi di caffè (americano, of course) e seguire anche noi il «big day» dal quale uscirà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Il sito del Corriere del Ticino farà notte e farà anche l’alba, con aggiornamenti in tutte le direzioni (qua il link a tutti gli articoli sulle Presidenziali USA).

Intanto, viste le molte novità e incognite di natura tecnica di questa tornata elettorale, abbiamo intervistato Francesco Clementi, professore di Diritto pubblico comparato all’Università degli Studi di Perugia e autore di Eleggere il Presidente. Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (con Gianluca Passarelli, edizioni Marsilio).

Professor Clementi, come la vede?

«Un grande Cigno nero ha pesato su queste elezioni e il suo nome è COVID-19. Senza la pandemia Trump avrebbe avuto la rielezione a portata di mano, visti l’exploit della Borsa, il taglio delle tasse e la crescita dei posti di lavoro che si sono registrati fino a gennaio scorso. Di fronte alla COVID, però, i due sfidanti hanno messo in campo una leadership di segno opposto e di uguale intensità: Trump ha deciso di non farsene metaforicamente carico, puntando sulla polarizzazione della società e su una visione alla law & order. Biden, invece, ha preferito la filosofia better together, più dialogante. Il diffondersi della COVID-19 e le sue conseguenze socio-economiche li ha portati entrambi nel cielo di una competizione aperta, anche troppo, con il sistema elettorale americano che non semplifica le cose. Lì dentro possono annidarsi le vere sorprese di questa tornata elettorale. Più di altre volte occorre conoscere i meccanismi secondo i quali si svolge».

Spieghiamoli.

«Il sistema elettorale degli USA non è federalizzato, cioè nazionale, ma decentralizzato, ossia gli elettori sono chiamati a esprimersi Stato per Stato per l’elezione del presidente. Ogni Stato sceglie liberamente il suo sistema elettorale e tutta la legislazione elettorale di contorno, dalle modalità di disegno delle schede di voto, all’uso delle penne o di macchine di voto, alla modalità di conteggio dei voti. E, sinteticamente, possiamo dire che si vota in due tempi. Il voto degli elettori – di tutti quei cittadini aventi diritto di voto e che decidono di esercitarlo Stato per Stato – va ai Grandi Elettori. Che sono 538, e costoro poi votano il Presidente».

Come sono composti questi 538 Grandi Elettori?

«Il loro numero è fatto da 100 senatori, due per ogni Stato, che rappresentano il Patto federale sul quale è nata la Federazione nel 1787. Ne avanzano 438: di questi 435, numero pari al numero totale di seggi della Camera dei rappresentanti, sono ripartiti sul territorio in modo tale da rispettare la dinamica demografica. Gli ultimi tre sono i Grandi Elettori espressione del District of Columbia, l’area che comprende le istituzioni federali e la capitale, Washington. I Grandi Elettori vengono eletti proprio perché ricevono mandato di votare per un dato candidato alla presidenza USA e dovrebbero tener fede a questo mandato».

Quindi gli americani votano in realtà per 538 Grandi Elettori e poi questi votano a stretto giro per il Presidente?

«Esattamente, proprio così. I Grandi Elettori devono poi, a un mese dal voto popolare, dichiarare nelle capitali di ciascuno Stato, e all’interno del Congresso di ogni Stato, la preferenza dei loro elettori per un dato candidato presidente. Quest’anno tale ‘secondo voto’ avviene il 14 dicembre. E poi il 6 gennaio il Congresso, in seduta congiunta, prenderà atto dei risultati, proclamandoli pubblicamente uno ad uno in ragione di ciascuno Stato, come se fosse un’elezione semidiretta. E il neo-presidente si insedierà il 20 gennaio. Di tutto questo noi in Europa, fatto salvo i giornalisti, gli studiosi e gli appassionati, vediamo solo la grande disfida tra due personaggi ad ogni modo notevoli».

Questa volta, però, si diceva che conoscere il sistema elettorale americano potrebbe risultare utile.

«La disarticolazione tra voto popolare e voto dei Grandi Elettori ha creato, nella storia delle presidenziali americane, delle distorsioni notevoli. Fino ad arrivare a un presidente eletto con un numero minore di voti popolari rispetto all’avversario. E alle relative polemiche, che oggi sarebbero benzina sul fuoco in un ambiente sociale già tesissimo, come quello americano delle ultime settimane».

I precedenti?

«1876: Hayes vs. Tilden. 1888: Harrison vs. Cleveland. 2000: George W. Bush vs. Al Gore. 2016: Trump vs. Hillary Clinton. Prendiamo quest’ultima: la Clinton aveva tre milioni di voti in più, ma Trump vinse in alcuni Stati chiave per il Collegio dei Grandi Elettori, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Alla fine, pur perdendo il voto popolare per milioni di persone, Trump, con soli 77 mila voti, ha strappato il Collegio dei Grandi Elettori alla Clinton. Anche questa volta tutto è sul filo del rasoio. Temo riconteggi, temo contese legali, ma anche, purtroppo, temo violenze per le strade».

Ma sui Grandi Elettori per così dire, «sleali», non si era corsi ai ripari?

«Dal 1790 è accaduto 212 volte che qualche Grande Elettore non mantenesse il mandato ricevuto. Sono tante. Si è tentato di porre rimedio alla cosa con più strumenti. Recentissimamente la Corte Suprema è intervenuta all’unanimità contro i cosiddetti Grandi Elettori sleali, con la decisione Chiafalo vs. Washington del 6 luglio 2020. La relatrice è stata la giudice Elena Kagan, che ha introdotto un vincolo che obbliga i grandi elettori a votare per il candidato in cima alle preferenze popolari nel loro Stato di provenienza, escludendo così ogni forma di indipendenza dei grandi elettori – vale a dire: di slealtà rispetto ai loro elettori – e confermando che si tratta di meri ‘porta-parola’ del voto popolare».

Quali sono gli Stati «sentinella» da tenere sott’occhio questa notte?

«Cento milioni di americani hanno già votato con l’early voting e non è accaduto solo causa COVID. È un grande segnale da non sottovalutare. Tuttavia questa notte non dovremo guardare molto al voto postale quanto piuttosto ad alcuni Stati chiave per via del numero di Grandi Elettori molto alto. Se Biden vince la Florida e la Pennsylvania – i risultati a proposito dovrebbero arrivare tra le due e le tre (ora svizzera) – sarà un primo segnale. La California, coi risultati che arriveranno verso le nostre cinque del mattino, ha 55 Grandi Elettori: sarà un altro Stato dirimente. Con questi tre Stati più quelli che i sondaggisti danno con maggiore certezza in mano a Biden, il traguardo dei 270 Grandi Elettori, cioè la metà più uno dei 538, non sarebbe impossibile. Anzi, Biden avrebbe chiuso la partita».

Vede possibile qualche diatriba che mandi tutto alla Corte Suprema?

«Sì, certamente. Anzi, la vedo assai probabile se questa notte non ci sarà un voto chiaramente definitivo. E, in questo caso, la nomina di Amy Coney Barrett a giudice della Corte Suprema avvenuta qualche settimana fa, è una freccia molto utile nell’arco di Donald Trump. In questo senso, nonostante l’evidente forzatura – tenuto conto che allora i Repubblicani negarono a Barack Obama, a maggior ragione a distanza da oltre un anno dal voto, la chance di fare la medesima legittima cosa – non soltanto conferma che Donald Trump è stato piuttosto fortunato, posto che ha potuto infatti far eleggere tre membri della Corte durante il suo mandato, ma anche si prepara ad una contesa senza esclusione di colpi, ricercando presso la Corte Suprema una reale sponda. Speriamo di non arrivarci, come nel 2000. Perché sappiamo come finì tra George W. Bush e Al Gore. Ad ogni modo, nulla si può escludere, a partire dal fatto che sarà difficile che domani mattina avremo una situazione netta e precisa».

Il professor Francesco Clementi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata