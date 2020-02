È ancora emergenza nelle contee dell’Inghilterra sud-occidentale e centrale e del Galles meridionale, le più colpite dalla tempesta Dennis , abbattutasi sul Regno come su altri Paesi europei nel weekend a pochi giorni di distanza da un’altra violenta perturbazione denominata Ciara.

La coda della bufera - segnata da venti meno forti di Ciara, ma da piogge torrenziali più intense - è seguita dal Met Office che mantiene in vigore una serie di allerta locali: con circa 300 allarmi legati a straripamenti di corsi d’acqua, inondazioni e frane.

I danni più gravi si registrano nel Galles del sud, l’unica area in cui ieri è stata decretata un’allerta di colore rosso, con minacce potenzialmente mortali, e dove in effetti si conta finora l’unica vittima diretta accertata del maltempo, stando ai dati ufficiali: un uomo travolto da un torrente in piena.