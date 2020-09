Le autorità svedesi hanno allontanato tre minori dai loro genitori dopo che questi li hanno tenuti per quattro mesi chiusi in casa, ognuno nella propria stanza, nel timore che contraessero la Covid-19.

Si tratta di una famiglia di immigrati in Svezia, con i genitori che non parlano bene lo svedese e non seguono le notizie locali, ma fanno riferimento alle informazioni che provengono dal loro paese d’origine, dove per contrastare la pandemia sono state imposte misure molto stringenti.