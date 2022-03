Dopo che le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, l’agenzia atomica dell’ONU (AIEA) ha informato che i reattori dell’impianto non sono stati danneggiati e non vi è stata alcuna fuga radioattiva.

La NATO non vuole una no-fly zone Zelensky vuole «un inasprimento immediato delle sanzioni contro lo stato terrorista nucleare» e torna a chiedere una ‘no-fly zone’ della Nato sul suo Paese. «La no-fly zone è stata menzionata» nel dibattito «ma non ci sono piani per operare nello spazio aereo ucraino o per inviare nostre truppe», ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, dopo un vertice straordinario dei ministri degli esteri a Bruxelles.

Un altro fronte che si apre per l’isolamento della Russia è quello spaziale. L’agenzia russa Roscosmos informa che nella base di Baikonur è stato rimosso il razzo Soyuz-2 che doveva portare oggi in orbita 36 satelliti della costellazione OneWeb per le connessioni internet: la società, con base nel Regno Unito, ha sospeso i suoi accordi con Roscosmos. Inoltre, l’Europa ha sospeso tutti i suoi lanci delle Soyuz, tanto da Baikonur come dal Centro spaziale di Kourou (Guyana francese) e la Germania ha spento il suo telescopio installato a bordo di un satellite russo, in segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina.