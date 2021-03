Tensioni con la polizia, ieri sera nel quartiere londinese di Clapham Common , dove un centinaio di persone si sono radunate per una veglia a lume di candela in omaggio a Sarah Everard, la ragazza del cui rapimento ed omicidio è accusato un poliziotto . L’evento, nel luogo dove la ragazza era scomparsa, era stato vietato a causa delle norme anti-Covid.

«Le scene a Clapham stasera sono profondamente inquietanti», ha twittato il leader dell’opposizione Labour Party Keir Starmer. «Condivido la rabbia e il nervosismo per il modo in cui la situazione è stata gestita. Non è un buon metodo per mantenere l’ordine», ha aggiunto.