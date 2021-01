(Aggiornato alle 16.34) Vengono segnalati scontri tra i manifestanti e la polizia in tenuta antisommossa a Mosca, all’angolo tra la Petrovka e lo Strastnoy Boulevard. Lo riporta RBK, che pubblica un video. La polizia usa i manganelli.

Sono oltre 1.600, più precisamente 1.614, le persone fermate dalla polizia nelle proteste contro la detenzione dell’oppositore Alexey Navalny in corso in circa 65 città della Russia. Lo sostiene l’ong Ovd-Info sul suo sito web.

A Mosca la polizia ha iniziato a fermare i manifestanti pro-Navalny ancora prima dell’inizio ufficiale della protesta contro l’arresto dell’oppositore. Gli agenti trattengono chi ha in mano cartelli con slogan pro-opposizione come «Libertà per i prigionieri politici».