L’Iran ha già usato i dati delle liste elettorali per intimidire gli elettori e seminare disordini in vari Stati. In almeno quattro Stati in bilico, tra cui Florida e Pennsylvania, elettori democratici hanno ricevuto email intimidatorie, falsamente attribuite al gruppo di estrema destra Proud Boys, con il messaggio «Ti daremo la caccia» nel caso il destinatario non votasse per il presidente Donald Trump.