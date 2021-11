La situazione delle terapie intensive «è altamente drammatica», ha detto il ministro della salute del Baden-Wuerttemberg, annunciando che il Land si prepara a inviare pazienti anche all’estero e ha già ricevuto disponibilità da Svizzera, Italia (Lombardia)e Francia. «Ci prepariamo a trasferire i pazienti all’estero, nel caso fosse necessario» ha detto Manne Lucha: il carico degli ospedali è immenso «e le persone non ce la fanno più». Da giorni diversi länder tedeschi stanno trasferendo i pazienti per il forte carico delle rianimazioni. La Baviera nei giorni scorsi ha inviato in Italia due pazienti, a Bolzano e Merano.