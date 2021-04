In Croazia una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 si è registrata nella mattinata di oggi poco prima delle 11 nella zona di Petrinja e Sisak, colpita dal violento sisma di intensità 6.4 del 29 dicembre scorso.

Come riferiscono i media regionali, l’epicentro della scossa, avvenuta alle 10.54, è stato localizzato a 24 km a sud di Sisak. Non sono giunte finora notizie di eventuali nuovi danni.

Poco prima, alle 10.03 e alle 10.30, si erano registrate due scosse minori, di magnitudo 3.0 e 2.5. La terza e la più forte è stata avvertita in tutto il nord del Paese e nella capitale Zagabria. In molti, presi dalla paura, sono usciti dalle loro abitazioni nonostante il freddo intenso e la neve che da stamane interessano i Balcani. Non ci sono notizie di feriti o danni.