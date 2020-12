(Aggiornato alle 11) A Petrinja, la cittadina croata a sudest di Zagabria colpita stamane da tre forti scosse sismiche (fino ad un massimo di magnitudo 5.2), si registrano danni materiali e grande paura nella popolazione. «La gente si è riversata nelle strade ed è in preda al panico», ha detto il sindaco Darinko Dumbovic, citato dai media regionali. Diversi edifici, ha aggiunto, hanno riportato seri danni e gli abitanti hanno paura di rientrare nelle loro abitazioni. Sono in corso riunioni per stabilire un piano di accoglienza per le persone sfollate. Danni agli edifici sono segnalati anche a Sisak, i cui abitanti sono anch’essi molto spaventati. Per ora non si ha notizia di vittime o feriti. Nelle località colpite è stato annunciato l’arrivo del presidente croato Zoran Milanovic e del premier Andrej Plenkovic. Nel Paese è ancora forte il ricordo dei gravi danni subiti dal centro storico di Zagabria, colpita lo scorso marzo da una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5.