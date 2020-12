La scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata questa sera al largo della costa ragusana ha provocato panico tra la popolazione, anche se fino a questo momento - viene confermato - non si segnalano danni, né feriti. In alcuni paesi della provincia, in particolare a Vittoria e a Modica, la gente si è riversata per strada. «Ho avuto tanta paura, tremava tutto»: queste le parole di Stefano Sucato, che vive a Comiso (Ragusa), dopo il terremoto di questa sera. «Tanta gente è scappata ed è ancora in strada», aggiunge. La scossa è stata avvertita in molti comuni della Sicilia orientale ma anche in alcune zone del versante occidentale. «Mia moglie si torva a Lascari, nel palermitano, e anche lei l’ha avvertita», dice Sucato.