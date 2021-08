È «allerta massima» in USA per il timore di attacchi sul territorio statunitense sulla scia dell’evacuazione dall’Afghanistan e dell’attacco a Kabul. Lo riferisce la CNN citando una riunione tra i vertici del Dipartimento per la sicurezza nazionale (DHS) e i responsabili della giustizia federale americana.

In particolare si stanno tracciando «tre minacce principali», compresa l’infiltrazione di cellule dell’ISIS o di Al-Qaida nel processo di evacuazione in USA di profughi afghani. «È in corso un approfondito screening di chi entra», ha detto nell’incontro il capo dell’intelligence del DHS, John Cohen.

«Nel caos, i soldati USA hanno sparato»

Nel frattempo emergono nuove testimonianze sull’attacco degli scorsi giorni a Kabul. «Molte» delle persone morte nell’attentato all’aeroporto «sono state uccise dai soldati americani» nella calca e nella confusione seguita alle esplosioni. Lo riferisce l’inviato in Afghanistan della BBC. «Ho visto militari americani e dietro di loro militari turchi. Gli spari arrivavano da lì, dalle torri», ha raccontato il fratello di una delle vittime, un tassista afghano che era arrivato da Londra per cercare di salvare la sua famiglia.

Il Dipartimento della difesa americano non ha risposto alla richiesta della BBC di commentare queste affermazioni.

E i papà di due marines uccisi nell’attentato all’aeroporto di Kabul criticano il presiedente americano Joe Biden. «La colpa è dei nostri leader militari. Biden gli ha voltato le spalle», ha detto Steve Nikoui, il padre di Kareem Nikoui, avvertito della morte di suo figlio da altri due marines che gli hanno bussato alla porta con la triste notizia. «Erano più scioccati di me. Ho cercato di consolarli», ha aggiunto Nikoui secondo quanto riportato dal New York Post. Parole dure sono arrivate anche da Mark Schmitz, il padre del marine ventenne Jared Schmitz. In un’intervista a una radio locale del Missouri, Schimtz ha osservato come quanto accaduto in Afghanistan mostra che bisogna aver «paura dei propri leader. Dobbiamo pregare ogni giorni per i soldati che mettono le loto vite a rischio: sono gli unici che che sono dalla nostra parte, che ci coprono le spalle».

6.800 persone evacuate in 24 ore

Sono 6.800 le persone evacuate da Kabul nelle ultime 24 ore. Lo riferisce la CNN citando fonti dell’amministrazione, secondo le quali le evacuazioni sono state condotte con voli militari americani e della coalizione. Sempre stando alla CNN, gli Stati Uniti intendono ridurre drasticamente la loro presenza diplomatica a Kabul nelle prossime ore.

