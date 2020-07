Terza esecuzione federale negli Stati Uniti dopo la fine voluta da Donald Trump della moratoria durata 17 anni. Il boia è entrato in azione ancora una vola nel braccio della morte del carcere federale di Terre Haute, in Indiana, dove e’ stata praticata l’iniezione letale a Dustin Honken, 52 anni.

L’uomo era stato condannato a morte 27 anni fa per un quintuplo omicidio di cui aveva ammesso la colpevolezza. «Stava espiando la sua colpa in carcere e non c’era alcuna ragione per ucciderlo», ha affermato il suo avvocato.