«Se la solidarietà non funziona, c’è solo una parola per spiegare il prolungarsi dell’agonia di questo mondo ancora in ostaggio del virus: è avidità», ha detto Ghebreyesus a margine della conferenza stampa periodica dell’OMS a Ginevra.

Le consegne dei vaccini - ha detto amareggiato - sono «inique e irregolari». «Alcuni paesi stanno ordinando milioni di dosi di richiamo mentre altri non sono stati in grado di immunizzare i loro operatori sanitari e le parti più vulnerabili della loro popolazione», ha denunciato.

Il direttore dell’OMS e i suoi vice hanno criticato a lungo i Paesi e le aziende che già firmano questi contratti per le terze dosi come il gruppo Pfizer/BioNTech, che ha raccomandato una terza dose del suo vaccino per renderlo più efficace a fronte del dilagare della variante Delta che sta causando nuove ondate pandemiche in Asia e in Africa e aumentando il numero di casi in Europa e negli Stati Uniti.