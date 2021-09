Moderna presenta alla Food and Drug Administration (FDA, l’agenzia federale statunitense per la sicurezza dei farmaci) i dati iniziali sulla terza dose del suo vaccino anti COVID-19, per la quale punta a ottenere il via libera. Lo ha annunciato ieri la società in una nota, sottolineando che intende depositare la documentazione all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) nei prossimi giorni.