Gli esperti americani stanno ancora esaminando l’opportunità di una terza dose dei vaccini anti-covid per gli adolescenti e al momento non è stata presa alcuna decisione. Lo ha fatto sapere oggi il consigliere della Casa Bianca per il Covid Anthony Fauci, precisando che i teen-ager tra i 12-15 anni «mostrano una risposta immunitaria ai vaccini molto più robusta» delle altre fasce della popolazione, in particolare gli anziani. E perciò potrebbero non avere bisogno di un booster, ma gli scienziati continuano ad analizzare questa possibilità.