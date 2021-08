La più grave recrudescenza in Cina della pandemia da mesi, guidata dalla variante Delta altamente contagiosa, è stata portata sotto controllo con test di massa e blocchi mirati alle attività.

L’ultimo focolaio, iniziato a metà luglio quando addetti alle pulizie dell’aeroporto internazionale di Nanchino sono risultati positivi, è stato il più grave da quando il Covid-19 è emerso per la prima volta nella città centrale di Wuhan a fine 2019. Da allora, la variante Delta si è diffusa velocemente, infettando più di mille persone in decine di città e in una ventina di province. Le autorità hanno reagito con l’approccio dei ‘casi Covid zero’, attraverso rapidi blocchi localizzati, restrizioni di viaggio e test di massa dei quartieri con infezioni che ha praticamente sigillato i confini della Cina, ma ha permesso all’economia di riprendersi.