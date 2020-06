Un vaccino contro la tubercolosi disponibile da decenni è in corso di sperimentazione in Australia per verificare la sua capacità di aiutare il sistema immunitario a combattere il virus che causa la COVID-19, particolarmente in preparazione di una temuta seconda ondata di contagi. Il vaccino BCG, di cui si conosce la capacità di stimolare il sistema immunitario, viene usato correntemente come terapia per il cancro alla vescica. Nella sperimentazione avviata dal Murdoch Children’s Research Institute a Melbourne, viene iniettato il vaccino contro il bacillo BCG della tubercolosi a centinaia di operatori sanitari di prima linea negli ospedali di Melbourne, Adelaide e Perth. L’obiettivo è di reclutare 10 mila operatori sanitari in varie parti del mondo, comprese Europa e Sudamerica dove il virus è più diffuso. Secondo il professor Nicolas Wood, specialista immunitario dell’ospedale Westmead di Sydney, il vaccino può rivelarsi vitale se vi sarà una nuova punta di infezioni con l’allentamento dell’isolamento sociale. «Vi potrà essere una seconda ondata. Se questo avvenisse, il vaccino BCG potrebbe fornire protezione», aggiunge.