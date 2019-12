È salito il bilancio dei morti nella sparatoria nella chiesa di White Settlement , in Texas. Le vittime della sono tre, incluso l’uomo che ha aperto il fuoco. Lo riferiscono fonti della polizia, secondo le quale è morta anche la persone ferita che era stata trasportata in ospedale. Le indagini intanto proseguono e resta da accertare il motivo che ha spinto l’aggressore ad aprire il fuoco.

Passando all’altro fatto di sangue avvenuto nel weekend negli USA, Grafton Thomas, l’uomo che armato di machete ha ferito cinque persone in casa di un rabbino a Monsey, vicino New York, «non è un terrorista ma è un malato di mente che, come molti altri, non è aiutato dal sistema». Lo afferma il reverendo Wendy Paige, che conosce Thomas da dieci anni.