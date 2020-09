La volontà comune di rafforzare la collaborazione bilaterale tra Turchia e Kosovo è stata espressa in un colloquio che il presidente kosovaro Hashim Thaci ha avuto oggi a Istanbul con il leader turco Recep Tayyip Erdogan. «Grazie al presidente Erdogan per la calda accoglienza e per il colloquio fruttuoso su tutte le questioni di interesse comune, compresa la collaborazione bilaterale e le tematiche regionali e globali», ha scritto Thaci su Twitter, come riferito dai media serbi. Il Governo turco nei giorni scorsi aveva espresso grande delusione per la decisione del Kosovo di riconoscere Israele e di aprire la propria ambasciata a Gerusalemme. L’annuncio di Pristina era giunto a margine dell’accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici con Belgrado, concluso a Washington il 4 settembre scorso alla presenza del presidente Usa Donald Trump. La Turchia fu uno dei primi Paesi a riconoscere l’indipendenza proclamata dal Kosovo il 17 febbraio 2008.