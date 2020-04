Il team comprende anche l’ex ministra delle finanze della Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, l’ex ministro delle Finanze in Sudafrica, Trevor Manuel, e l’economista ruandese Donald Kaberuka, ex presidente dell’African development bank group, banca di sviluppo africana. In una dichiarazione, l’Unione africana afferma che i delegati saranno incaricati di «sollecitare un sostegno rapido e concreto» promesso dal G20, dall’Unione europea e da altre istituzioni finanziarie.

Il denaro così recuperato, infatti, potrebbe finanziare gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per combattere la pandemia di coronavirus. Una nuova analisi pubblicata ieri da Jubilee Debt Campaign evidenzia che 64 governi a basso reddito spendono più per pagare il debito esterno che in sanità. Tra questi, in Africa figurano Gambia, Ghana e Zambia.