Bach è atterrato all’aeroporto cittadino di Haneda, e secondo le procedure sanitarie del Paese dovrà rimanere tre giorni in isolamento nel suo hotel. Già da questa sera, riferiscono i media giapponesi, Bach terrà riunioni online con la presidente del comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, e la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, per discutere dell’eventualità di vietare l’ingresso del pubblico durante le gare, in linea con le nuove direttive anti-Covid.