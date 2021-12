Un volo, al fine del rimborso del biglietto, deve essere considerato cancellato se il vettore aereo operativo lo anticipa di più di un’ora. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’UE, specificando che in tal caso l’anticipazione deve essere considerata significativa perché può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo.

La sentenza della Corte UE riguarda diverse controversie che vedono contrapposti alcuni passeggeri e le imprese Airhelp e flightright a compagnie aeree come Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines e Laudamotion, in merito alla compensazione pecuniaria dei passeggeri a motivo dell’anticipazione del loro volo.

Per il giudice europeo, nel caso di un’anticipazione significativa del volo che dia diritto a una compensazione pecuniaria (il che presuppone, in particolare, una comunicazione tardiva dell’anticipazione), il vettore aereo operativo deve sempre versare l’importo integrale (dunque, a seconda della distanza, 250, 400 o 600 euro). Un’eventuale offerta che consenta al passeggero di arrivare senza ritardo alla destinazione finale non dà la possibilità al vettore aereo di ridurre della metà l’eventuale compensazione pecuniaria da versare.