Una ticinese di 62 anni, di Sementina, è stata uccisa in Portogallo. Lo riporta tio.ch/20minuti, precisando che il ritrovamento del cadavere, bruciato e mutilato, è avvenuto lo scorso 20 aprile. La polizia ha rinvenuto il corpo senza vita della donna a quattro giorni dal decesso a Idanha-a-Nova, dove la confederata si era trasferita da anni. Le autorità locali hanno fermato il compagno della donna, un bulgaro di 33 anni, reo confesso, senza fissa dimora, che già in passato si sarebbe reso protagonista di episodi di violenza domestica. Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme, non vedendo da giorni la 62.enne. Secondo il portale Cmtv.pt l’uomo avrebbe raccontato loro che la donna era tornata in Svizzera a trovare le figlie.