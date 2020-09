«Continueremo a protestare per settimane, mesi, anche anni, se necessario. Non saremo più ostaggi di Lukashenko, non vivremo più nelle sue prigioni, non torneremo più nello stato in cui abbiamo versato per ventisei anni». Così la leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, in un’audizione alla commissione Affari esteri del Parlamento Ue.