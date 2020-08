(Aggiornato alle 16.50) ByteDance, l’azienda cinese proprietaria di TikTok, non potrà vendere le operazioni Usa della popolare app senza l’autorizzazione del governo cinese. E’ quanto prevedono alcune restrizioni varate da Pechino sull’export di alcune tecnologie, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Il provvedimento è motivato con la necessità della Cina di salvaguardare la propria sicurezza nazionale.

Le nuove restrizioni di Pechino complicano i negoziati in corso tra ByteDance e alcune aziende americane come Microsoft ed Oracle, dopo che il presidente americano Donald Trump ha ordinato per decreto la vendita delle operazioni Usa di TikTok entro metà settembre.