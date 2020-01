La nuova iniziativa punta i riflettori sulla necessita’ per piattaforme online come Uber e AirBnb di investire di piu’ sulla sicurezza fisica dei clienti anche a scapito della privacy. Match.com ha fatto ricerche di mercato e scoperto che la stragrande maggioranza dei suoi utenti preferisce sentirsi al sicuro che proteggere dati personali come il luogo dell’incontro al buio». Devi governare una dating app come se fossi una mamma», ha detto la CEO di Match, Mandy Ginsberg, che ha una figlia di 21 anni: «Penso molto alla sicurezza delle nostre piattaforme e cosa possano fare per prevenire cattivi comportamenti». Per Tinder l’investimento in Noonlight è il primo fatto per monitorare in tempo reale la sicurezza dopo il primo contatto degli utenti sulla piattaforma e l’incontro faccia a faccia per un caffè o per un drink. Finora l’app aveva usato sistemi di sorveglianza sulle modalità di comunicazione delle parti in particolare per individuare forme di linguaggio abusivo o foto indecenti.