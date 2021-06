Erano 31 uomini e 8 donne, alcuni adolescenti, che avevano pagato anche l’equivalente di 35’000 euro per intraprendere un viaggio della fortuna, attraverso la Cina, fino in Europa con il sogno di arrivare nel Regno Unito. Una di loro, una ragazza di 26 anni, prima della morte riuscì anche a inviare uno straziante messaggio d’addio ai genitori. Subito partirono le indagini con decine di arresti in diversi paesi, inclusi Francia e Belgio. Dal porto belga di Zeebrugge, infatti, quello che dai media è stato denominato il ‘tir della morte’ aveva preso il ferry dall’Inghilterra.

L’uomo risulta tutt’ora proprietario di due camion frigo dello stesso tipo di quello utilizzato nel 2019. Da molti anni vive in Italia, assieme alla madre, e gira l’Europa come autotrasportatore. Al momento è stato accompagnato a San Vittore in attesa della decisione sull’estradizione nel Regno Unito. In virtù della residenza stabile nell’abitazione della madre è possibile che ottenga i domiciliari e attenda in casa il provvedimento.