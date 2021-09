Altri 30 chilogrammi di cocaina sono stati trovati e sequestrati dalla Guardia di finanza durante un controllo sull’A22 al valico del Brennero, dopo che in una precedente operazione, sabato scorso, le Fiamme gialle avevano già sequestrato 17 chili di droga, rinvenuti in un’auto condotta da una cittadina tedesca.

Il nuovo sequestro è avvenuto sempre al Brennero: l’ingente quantitativo di droga era nascosto all’interno di un Tir di una società di trasporti rumena, in ingresso in Italia. I due uomini, entrambi rumeni, che si trovavano nella cabina, inizialmente arrestati, sono comparsi oggi davanti al gip di Bolzano per l’udienza di convalida: l’autista si è assunto tutta la responsabilità, ammettendo di avere preso il carico di droga in Olanda, ed ha scagionato il suo collega, un neoassunto dell’azienda di trasporti il quale sarebbe stato all’oscuro di tutto.