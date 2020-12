Nuova strategia per i farmaci anticancro, che puntano a togliere energia alle cellule malate distruggendo le centraline che le alimentano, i mitocondri.

Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature, arriva dall’Istituto Karolinska in Svezia. «Siamo entusiasti di aver dimostrato che questo nuovo principio per il trattamento del cancro funziona su modelli animali e speriamo che possa essere ulteriormente sviluppato per l’uomo», osserva il coordinatore della ricerca, Nils-Göran Larsson.

Nei topi, il trattamento ha impedito alle cellule tumorali di proliferare, riducendo la crescita del tumore, senza influire in modo significativo sulle cellule sane.

La strategia mira a colpire le centrali elettriche delle cellule, ovvero i mitocondri, che sono essenziali per convertire in energia il cibo. Le cellule tumorali dipendono in modo critico dai mitocondri, non solo per fornire energia ma anche per produrre elementi necessari quando le cellule tumorali si dividono.

Ricerche precedenti, che avevano provato a bloccare i mitocondri per il trattamento del cancro, avevano provocato gravi effetti collaterali a causa del ruolo cruciale dei mitocondri nella normale funzione dei tessuti.

Per evitare questi effetti negativi, i ricercatori hanno sviluppato una nuova strategia che non interferisce direttamente con la funzione dei mitocondri, progettando molecole altamente selettive che prendono di mira il materiale genetico dei mitocondri, che ha un ruolo critico nella formazione di queste strutture.

«I risultati precedenti del nostro gruppo di ricerca hanno dimostrato che le cellule in rapida divisione, come le cellule tumorali, dipendono in modo cruciale dal materiale genetico per formare nuovi mitocondri», rileva Nils-Göran Larsson.

«Di conseguenza - aggiunge - il nostro trattamento influisce specificamente sulla proliferazione delle cellule tumorali, mentre le cellule sane nei tessuti come muscoli, fegato o cuore rimangono inalterate per un tempo sorprendentemente lungo».

