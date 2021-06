Gli organizzatori assieme al Comitato olimpico internazionale (CIO), dopo aver già annunciato in marzo il divieto di ingresso per i turisti stranieri, si sono riservati il diritto di decidere sugli spettatori locali entro la fine di questo mese. In una conferenza stampa il direttore operativo del comitato organizzatore locale, Hidemasa Nakamura, ha detto che il 70% dei biglietti venduti per le gare che si svolgeranno a Tokyo e nelle prefetture circostanti di Chiba, Kanagawa e Saitama, sono stati assegnati a residenti delle relative aree.