Gli inglesi hanno trovato un nuovo eroe. Tom Moore, cento anni appena compiuti, è diventato il faro nel buio della crisi, il simbolo della reazione positiva all’epidemia di coronavirus, l’incarnazione dell’atteggiamento fattivo e della generosità di spirito che molti considerano qualità tipicamente «british» che vanno preservate e celebrate.

Solo qualche settimana fa Moore, ex capitano dell’esercito, veterano della Seconda guerra mondiale, era un anonimo pensionato come tanti che aveva la fortuna di vivere ancora a casa sua assieme alla figlia e ai nipoti in un paese del Bedfordshire, 50 miglia a nord di Londra. Oggi Moore è diventato una celebrità. Elisabetta II lo ha appena nominato Sir, Baronetto del Regno, l’onorificenza più eccelsa che la Regina possa concedere. L’esercito gli ha concesso...