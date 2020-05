Il numero di vittime torna a risalire in Italia. Per diversi giorni, il numero di deceduti infetti da coronavirus era rimasto inferiore ai 200, oggi ha invece nuovamente superato questa soglia con 262 morti, di questi, 111 in Lombardia. Il dato si accompagna tuttavia a un nuovo minimo storico del rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati, con un calo del totale dei malati di oltre duemila unità. Resta la Lombardia la regione centro dell’epidemia, con un nuovo caso su due.

Dei 992 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 522 nuovi positivi (il 52,6% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 151 casi in Piemonte, 77 in Emilia Romagna, di 32 in Veneto, di 30 in Toscana, di 65 in Liguria e di 41 nel Lazio (in cui vengono però conteggiate anche 19 vittime degli scorsi giorni).