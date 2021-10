Indossare il pigiama per lavorare comodamente da casa propria. È uno scenario al quale i lunghi mesi di pandemia ci hanno abituato. Deve essere stato così anche per una funzionaria della pubblica amministrazione italiana che ha messo in scena una protesta particolare. La donna, si legge sulla Provincia di Como, impiegata all’Agenzia delle entrate, aveva continuato a lavorare in smart working dal marzo 2020 senza mai tornare una volta in ufficio. Fino al momento in cui il suo datore di lavoro l’ha richiamata all’ordine: era necessario che tornasse a svolgere le sue mansioni in presenza. La funzionaria, non gradendo particolarmente la decisione, ha pensato a una curiosa forma di protesta: arrivata sul posto di lavoro è andata in bagno a cambiarsi i vestiti uscendo con indosso pigiama, vestaglia e ciabattine.