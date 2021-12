Un 45.enne di origini calabresi è stato arrestato in provincia di Novara dai carabinieri su ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Trieste in febbraio.

L’uomo deve espiare una condanna definitiva a 5 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione, rapina e incendio aggravati dal metodo mafioso, commessi in provincia di Pordenone nel 2012 e 2013. La vicenda riguardava alcuni imprenditori pordenonesi che erano stati a lungo minacciati, intimiditi e ai quali erano state estorte ingenti somme di denaro; per questo la procura aveva configurato l’aggravante del «metodo mafioso».