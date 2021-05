«La mossa è tesa a dare flessibilità e controllo agli utenti, soprattutto a coloro che non vogliono essere giudicati per il numero di like o di visualizzazioni generati, ma per la qualità dei propri contenuti. Va letta anche come una risposta alle accuse dell’impatto negativo che la rete sociale avrebbe sulla salute mentale dei suoi utenti, sopraffatti dall’ansia di accumulare like e follower», spiega Vincenzo Cosenza, esperto di social media. «Gli influencer - aggiunge - non nasconderanno mai i like perché per loro sono fondamentali per segnalare ai brand quanto valgono».