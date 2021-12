Scene da Apocalisse. Case devastate, alberi sradicati. L’ha detto anche il governatore. La furia dei tornado nella notte fra venerdì e sabato scorso non ha risparmiato nulla: «Niente che si trovasse sulla linea diretta è rimasto in piedi». E si teme che i morti (finora oltre 80 quelli accertati), potranno salire ben oltre i cento nel solo stato del Kentucky. «Spero in un miracolo, anche se con il passare del tempo si fanno sempre più remote le possibilità di trovare sopravvissuti sotto le macerie», ha aggiunto Andy Beshear. Da Locarno, nella sede del Centro meteorologico regionale sud di MeteoSvizzera, Luca Nisi consulta mappe e diagrammi con altrettanta preoccupazione: «Questa è la ‘Tornado Alley’. Dobbiamo ringraziare le Alpi. Perché se non fosse per loro, il Ticino – anzi, tutta la Svizzera – sarebbe a rischio allo stesso modo come quella regione negli Stati Uniti d’America». E dire che scene del genere le avevamo già viste anche nella Svizzera italiana, pochi mesi fa. «Ma quel che abbiamo qui è un fenomeno estremamente raro. Probabilmente si tratta del fenomeno più potente mai registrato durante la stagione invernale», sottolinea il meteorologo. Che, fra l’altro, i tornado li conosce molto bene (guarda il video allegato a quest’articolo).

Loading the player... Guarda il video — Come e perché il Kentucky è stato spazzato dai tornado. «E senza le Alpi, il Ticino sarebbe altrettanto a rischio»

«Prima di diventare meteorologo previsore, ho passato diversi anni nella ricerca e soprattutto nello studio dei temporali nella regione alpina. Ma non è tutto – dice Nisi –. Nel 2012 mi ero regalato un viaggio di qualche settimana negli Stati Uniti a caccia di temporali e tornado, proprio come nel film Twister degli anni Novanta. Che, fra l’altro, è molto veritiero riguardo le apparecchiature. Anche se all’epoca, io e il mio collega avevamo un semplice portatile. Ricordo, poi, che non eravamo stati particolarmente fortunati perché quei pochi fenomeni li avevamo avuti soprattutto di notte. Beh, abbiamo scattato qualche foto ricordo degli eventi, anche se con quella poca luce che c’era non sono stati poi così spettacolari». Già, anche se spettacolari lo sono stati i fenomeni che hanno spazzato la regione centrale negli Stati Uniti. «Durante l’evento del 10 dicembre si sono sviluppati oltre cinquanta tornado. Non abbiamo, se vogliamo, il ‘supertornado’, quello più forte. Ma su una scala da uno a cinque ne abbiamo visti parecchi di forza quattro, forza tre o forza due, che sono comunque molto distruttivi».

Quella negli Stati Uniti è un’anomalia davvero notevole: le temperature sono superiori alla norma stagionale, e di molto

Queste supercelle temporalesche accompagnate da fortissimi venti hanno percorso una linea di diverse centinaia di chilometri. Com’è possibile? «Il territorio di quell’area consiste in sterminate praterie. I venti soffiano senza nessun ostacolo e su questa distanza è inevitabile che incontrino anche delle città sul loro cammino e che queste ultime vengano spazzate via o rase al suolo. E in effetti vediamo i morti che ci sono stati».

I temporali, bene o male, si formano tutti a partire dalle stesse condizioni, come conferma Nisi: «Dobbiamo avere dei forti contrasti termici nei bassi strati, più una dinamica ad alta quota, intendiamo dai cinquemila ai diecimila metri, accompagnata da un getto di aria che chiamiamo ‘jet stream’. Quello che abbiamo visto negli ultimi giorni e nelle ultime settimane negli Stati Uniti è stata un’anomalia molto importante, soprattutto sull’America sud-orientale, dove le temperature erano decisamente superiori alla norma stagionale». Nisi mostra una mappa degli Stati Uniti che sembra divisa a metà, a sinistra in blu e a sinistra in rosso: «Sono le previsioni sull’anomalia della temperatura nei prossimi giorni. Abbiamo delle anomalie che arrivano anche fino a venti gradi. Ad esempio, se nel Missouri la temperatura massima per dicembre era prevista fosse sui dodici gradi, la previsione dice che le temperature potranno raggiungere i trenta, trentadue gradi!», esclama l’esperto, sottolineando l’importanza del fenomeno estremo.

Un’ondata di calore anomala, insomma, che si è scontrata con l’aria fredda. «Sì, l’ondata di calore era presente negli scorsi giorni solo sull’America sudorientale, mentre su quella occidentale, sulle Montagne Rocciose, avevamo dell’aria polare. Nei bassi strati, insomma, c’erano questi forti contrasti nella temperatura, elementi determinanti nello sviluppo di questi temporali. Oltre a questo, alle quote più alte, avevamo una corrente a getto molto intensa, sul Centroamerica, dal Messico fino agli Stati Uniti nordorientali».

È un evento estremo nel mese di dicembre. Lo sarebbe un po’ meno ci trovassimo nel mese di maggio

Nisi mostra poi un’altra cartina impressionante. Un ingrandimento del settore occidentale degli Stati Uniti, proprio sul punto in cui ha soffiato la tempesta dell’Apocalisse. «Vede queste macchie bianche e bluastre – dice indicando la scia luminosa sullo schermo –? Sembrano luci natalizie, ma in realtà sono tutti i fulmini che si sono scatenati durante quegli eventi. Sono registrati grazie ai sensori satellitari. I fulmini mostrano bene il luogo in cui queste masse d’aria con differenze di temperatura si sono scontrate. Sono centinaia e centinaia di chilometri di lunghezza. Forse anche più di mille».

La domanda che ci si pone di fronte a eventi del genere è inevitabile: quanto c’entra il cambiamento climatico? «Ce lo chiedono sempre, qui a MeteoSvizzera», dice Luca Nisi. «Al momento è impossibile dirlo con certezza. Ma, come regola generale, possiamo dire che l’aumento di temperatura fa aumentare il livello di energia nell’atmosfera. E questo maggiore apporto di energia potrebbe essere a disposizione, diciamo così, per la formazione dei temporali. Ma per saperlo dobbiamo avere numerose osservazioni sul lungo periodo. Tuttavia, occorre considerare che i tornado sono dei fenomeni molto rari. Anche tra i temporali più violenti negli Stati Uniti, meno del dieci per cento causa anche soltanto un piccolo tornado». Il fatto che sia un fenomeno così raro, quindi, fa sì che i dati a disposizione siano estremamente limitati, soprattutto sul lungo periodo. Cosa che impedisce agli scienziati di verificarne la frequenza per poi stabilire un nesso con il riscaldamento presente a livello globale e in tutte le stagioni.

L’esperto, tuttavia, sostiene che «considerato questo scenario, vediamo che abbiamo una tendenza inevitabile, nella quale le condizioni per lo sviluppo di temporali sono favorevoli. Dobbiamo considerare che questo evento, quello accaduto negli Stati Uniti e che ha provocato tutti questi danni, è estremo nel mese di dicembre. Sarebbe un po’ più nella norma se, per esempio, ci trovassimo nel mese di maggio», conclude Nisi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata