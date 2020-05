Risale il numero dei morti in Italia. Stando ai dati della Protezione civile, rispetto a ieri si contano 162 nuove vittime (ieri erano state 99), che in totale raggiungono quota 32.169.

In terapia intensiva si trovano 716 persone, 33 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 9.991 persone, 216 meno di ieri. In isolamento domiciliare 54.422 persone (-1175 rispetto a ieri).

La situazione resta delicata in Lombardia, che oggi registra quasi 6 nuovi casi su 10 totali in Italia. Dei 813 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte come detto sono in Lombardia, con 462 nuovi positivi (il 56,8% dei nuovi contagi).