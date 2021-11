Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid riprendono da dove si erano lasciati: nel disco tornano gli Abba che furono e che probabilmente i fan si aspettano (all’annuncio del nuovo album, con 80 mila pre-order in Gran Bretagna in tre giorni è stato infranto il record per un disco di Universal). Nelle 10 tracce echi di brani come Dancing Queen e di S.O.S., come se il tempo si fosse fermato, tra ballad più intime (come I can be that woman) e pezzi più energici e ballabili (come Don’t shut me down, già fuori insieme a I Still Have Faith in You - sono anche i primi due brani registrati durante queste nuove sessioni di registrazione iniziate nel 2018 -, e Keep an eye on Dan). Non manca un pezzo dall’atmosfera natalizia come Little Things, che promette di fare concorrenza ai classici di dicembre.