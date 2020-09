Un uomo torturato a morte è stato trovato ieri sera in un appartamento nel diciannovesimo arrondissement di Parigi: lo ha riferito una fonte di polizia confermando anticipazioni di Le Parisien.

È stato un vicino a dare l’allarme dopo aver sentito urla provenire dall’appartamento e aver scoperto tracce di sangue sul pianerottolo. La vittima, non ancora identificata, non era comunque né l’inquilino né il proprietario dell’appartamento in cui è stato trovato, ha detto una fonte della polizia.