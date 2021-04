La scorsa settimana, l’ong Cruelty Free International ha diffuso immagini di esperimenti condotti su animali come topi, cani, scimmie, conigli e maiali in questo laboratorio, che conduce ricerche per diversi settori, tra cui l’industria farmaceutica e quella cosmetica: si vedono animali sofferenti e sanguinanti, in alcuni casi percossi, sbattuti con forza e rinchiusi nelle gabbie o perfino insultati verbalmente.