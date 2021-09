Nel rapporto dal titolo «Stai andando verso la tua morte» si afferma che cinque persone sarebbero decedute in prigione in circostanze non chiare mentre non si conosce la sorte di altre 17, vittime di sparizioni forzate. Amnesty fa poi riferimento anche a «14 casi di violenza sessuale perpetrati dalle forze dell’ordine, tra cui sette stupri commessi contro cinque donne, un’adolescente e una bambina di cinque anni».