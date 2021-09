Il gruppo francese Total Energies e il governo iracheno hanno raggiunto nelle ultime ore un accordo, definito «storico», per lo sfruttamento di energia petrolifera e per lo sviluppo delle infrastrutture locali per un valore di 10 miliardi di dollari.

«Questi accordi sanciscono il nostro ritorno in Iraq attraverso la porta d’ingresso, il paese in cui la nostra società è nata nel 1924», ha affermato Patrick Pouyanné, citato stamani dai media. Secondo Total, il gruppo investirà in impianti «per recuperare il gas bruciato di tre giacimenti petroliferi» per generare elettricità, e avvierà la costruzione di un impianto solare per rifornire la regione meridionale di Bassora, tra le più ricche di risorse energetiche ma tra le più povere e meno servite di tutto l’Iraq.