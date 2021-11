La giornata mette l’accento sulla finanza per il clima

Alla COP26 di Glasgow oggi è la giornata della finanza per il clima. Rappresentanti degli Stati, delle aziende e delle istituzioni finanziarie discutono di come la finanza pubblica e privata possa intervenire per contribuire al mantenimento del riscaldamento globale sotto 1,5 gradi. In agenda come finanziare il fondo da 100 miliardi di dollari all’anno per 5 anni per aiutare i paesi meno sviluppati a decarbonizzare (previsto dall’Accordo di Parigi per il 2020 e non ancora attuato, non lo sarà prima del 2023). Fra i temi principali in discussione, il rapporto fra la finanza pubblica e quella privata nel sostenere gli investimenti sulla transizione ecologica.

Il monito di Johnson: «Siamo alla resa dei conti per il target di 1,5 gradi»

Il G20 di Roma che ha preceduto il vertice di Glasgow sul clima ha dato «segnali incoraggianti di buona volontà» da parte dei vari Paesi - «inclusa la Cina» - sul taglio di emissioni necessario a mantenere l’obiettivo del surriscaldamento della Terra entro il tetto di 1,5 gradi oltre le medie dell’era pre-industriale indicato dall’accordo di Parigi. Ma nei negoziati di Glasgow resta «molta strada da fare» per garantire il risultato, perché anche un aumento di 2 gradi sarebbe «una tragedia» per il pianeta. Lo ha detto Boris Johnson aggiornando la Camera dei Comuni e rendendo peraltro «omaggio» alla presidenza del G20 di Mario Draghi.

Il primo ministro Tory britannico ha avvertito che il mondo è «alla resa dei conti» sugli impegni contro il cambiamento climatico. Ha poi sottolineato l’importanza delle intese raggiunte finora dalla COP26 contro la deforestazione, dell’iniziativa occidentale per la riduzione delle emissioni di metano del 30% entro il 2030, degli annunci per la mobilitazione di grandi risorse pubbliche, ma anche di investimenti privati definiti «necessari».

Per il leader britannico è «prematuro puntare il dito contro la Cina»

Boris Johnson ritiene che sia «troppo presto» per denunciare il mancato rispetto da parte della Cina (o della Russia e di altri colossi extra occidentali) degli impegni contro l’inquinamento globale, le emissioni di carbonio e la minaccia dei cambiamenti climatici sullo sfondo dei negoziati ancora in corso alla conferenza internazionale ONU di Glasgow.

Incalzato in toni particolarmente critici e allarmati sull’atteggiamento di Pechino, il primo ministro britannico ha sottolineato d’aver parlato personalmente sia «con il presidente cinese Xi, sia con il presidente russo Putin» e d’avere tuttora margini di «speranza» riguardo al risultato finale della conferenza. «Noi speriamo ancora che vi sia spazio per progressi e che il governo cinese possa assicurare un picco nel taglio delle sue emissioni di CO2 entro il 2030» dopo essersi già «avvicinato considerevolmente» a quella data nei propri obiettivi. In ogni modo, ha insistito, «è semplicemente troppo presto per dire se sarà possibile avere dalla Cina gli impegni che sono davvero necessari nell’ambito di questa COP».

L’appello del cancelliere Sunak: «Dobbiamo decarbonizzare Londra»

L’impegno del settore privato, accanto al pubblico, è vitale nella sfida ai cambiamenti climatici: sia in termini di risorse da investire nei progetti di un’economia più sostenibile, sia sotto il profilo dello sforzo che le aziende, big in testa, devono fare per smettere di contribuire alle emissioni di carbonio. Lo ha detto Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere di Boris Johnson, evidenziando l’esempio britannico nel giorno in cui il suo governo ha formalizzato i dettagli di un piano per spingere le grandi imprese e istituzioni finanziarie della City di Londra a «decarbonizzarsi». La City intende diventare il primo hub finanziario globale a emissioni nocive di carbonio zero, ha rimarcato il ministro Sunak di fronte ai delegati della conferenza ONU di Glasgow, entrata in una terza giornata di lavori dedicata oggi in particolare agli aspetti finanziari della battaglia sul clima.

Nel Regno Unito questo significherà l’introduzione di regole ad hoc da parte del governo e del Tesoro in base alle quali le principali aziende del Paese dovranno dettagliare a partire dal 2023 i rispettivi piani di progressivo adeguamento al target delle emissioni nazionali zero entro il 2050, sottoponendoli a un comitato di esperti indipendenti.

In generale Sunak ha poi insistito sul ruolo chiave del settore privato, accanto a quello ineludibile delle casse degli Stati, per appoggiare la transizione verso un’economia globale sostenibile e contrastare la minaccia del cambiamento climatico. Al riguardo, ha evidenziato la necessità di maggiori risorse pubbliche per affrontare questa battaglia, ma aggiunto che «gli investimenti pubblici da soli non bastano»; e che «i governi hanno bisogno di aiuto dal settore privato» per mobilitare ulteriori risorse: come - nell’ambito della COP26 - si è incominciato a fare con le promesse di mega donazioni annunciate ieri a Glasgow da super magnati quali Jeff Bezos o Bill Gates.

Greenpeace contro Sunak: «Soltanto uno slogan»

Gli ambientalisti bocciano senza possibilità di appello il piano del governo britannico presentato alla COP26 da Rishi Sunak. «La conferenza dell’ONU richiede una vera azione di trasformazione nel settore finanziario, ma Sunak è arrivato con uno slogan da marketing», ha detto Charlie Kronick, uno dei responsabili di Greenpeace. E ha aggiunto: «I percorsi di transizione devono essere genuinamente basati sulla scienza, non determinati da ciò che i soggetti del settore considerano le loro migliori pratiche in un dato momento. Il Cancelliere dello Scacchiere è ancora una volta carente rispetto a quello che l’emergenza climatica richiede».

Oltre alle critiche verbali, la campagna degli ambientalisti continua anche oggi nelle strade di Glasgow con decine di manifestanti impegnati a mostrare il loro disappunto rispetto agli impegni presi dai governi.

ONU, Carney: «Necessario 1 trilione di dollari all’anno per i Paesi poveri»

Per combattere la crisi climatica «servono 1 trilione di dollari all’anno di investimenti nei paesi in via di sviluppo». Lo ha affermato stamani l’inviato dell’ONU su finanza e clima, Mark Carney. «E’ necessario che i progetti internazionali siano allineati con i progetti nazionali», ha aggiunto, e per questo sono necessarie «nuove strutture di finanza mista, piattaforme per portare insieme pubblico e privato». Carney, ex governatore della Banca d’Inghilterra, ha inoltre detto che la COP26 di Glasgow «tira una riga» sulla finanza per il clima, perché segna la presa di coscienza che «i finanziamenti dei governi devono servire da moltiplicatore dei finanziamenti privati».

«A Parigi nel 2015 non c’era consapevolezza nel sistema finanziario della necessità di agire sul clima - ha proseguito Carney -. Lo scopo della COP26 di Glasgow è fare in modo che tutte le decisioni finanziarie nel mondo abbiano dietro il clima. Gli investimenti verdi possono portare un aumento del PIL globale del 2%».

Carney ha citato l’iniziativa GFanz (Glasgow Financial Alliance for Net-Zero), da lui presieduta, come «lo standard per la finanza e il clima». GFanz raccoglie 400 soggetti fra banche, assicuratori, fondi e fornitori di servizi finanziari in un network per rafforzare l’azione climatica nel settore. «Tutti i membri del GFanz si sono impegnati a tagliare in modo significativo le emissioni al 2030 e arrivare a zero emissioni nette al 2050 - ha spiegato Carney -. Ogni membro deve riferire ogni anno dei suoi progressi a un comitato di controllo formato da ONG ed esperti indipendenti. Il GFanz lavora in stretta collaborazione con il settore pubblico».

Secondo Carney per la finanza sul clima «serve un approccio radicalmente nuovo. Servono nuove strutture di finanza mista, piattaforme per portare insieme i fondi pubblici e privati. Queste iniziative possono dare fiducia per investire».

La coalizione finanziaria lanciata da Carney arriva a 130 trilioni di dollari

La coalizione di banche e fondi per il clima Gfanz (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), lanciata ad aprile dall’inviato dell’ONU su clima e finanza Mark Carney, ha raccolto al momento l’adesione di oltre 450 aziende, che rappresentano 130’000 miliardi di dollari di asset, il 40% dei capitali finanziari mondiali. Lo ha reso noto la stessa Gfanz sul suo sito, riferisce Bloomberg. Al momento dei lancio, Gfanz comprendeva aziende per 70’000 miliardi di dollari. Gli aderenti si impegnano ad adottare linee guida basate sulla scienza per raggiungere 0 emissioni di carbonio alla metà del 2050, e a fornire obiettivi intermedi al 2030.

FMI: «Giusto imporre un prezzo del carbonio a livello mondiale»

«Crediamo che imporre un prezzo del carbonio a livello internazionale sia molto importante» per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi e che «65 dollari al 2030 sia un prezzo equo e pragmatico». Lo ha riferito al vertice Kristalina Georgieva, direttore del Fondo monetario internazionale (FMI) ed ex commissario europeo.

«La crisi climatica è una minaccia alla stabilità dei sistemi finanziari - ha detto ancora Georgieva -. Gli investimenti verdi invece possono generare 30 milioni di green jobs e un aumento del PIL globale del 2%».

Intanto Greta organizza due manifestazioni

Greta Thunberg ha indetto sui social due manifestazioni a Glasgow per i prossimi giorni, in concomitanza con la COP26: uno sciopero del clima venerdì 5 alle 11 a Kelvingrove Park e una marcia sabato 6 con partenza sempre da Kelvingrove Park alle 11:30.

Per Greta i leader politici che si sono incontrati nei giorni scorsi alla COP26 «usano greenwashing e bella retorica», ma «sembra già che stiano rinunciando all’obiettivo di 1,5 gradi». «Ma noi - prosegue Greta - non li lasceremo allontanare da quello».

Per l’attivista svedese «da queste conferenze non verrà il cambiamento, se non ci sarà una grande pressione pubblica dall’esterno. Così tutti voi che potete, per favore unitevi alla nostra lotta!»

